Bolsonaro foi a Chapecó só para mentir

1 – #jairbolsonaro​ viajou para #santacatarina​ apenas para ouvir e apoiar as mentiras do prefeito @joaorodrigues sobre façanhas de sua cidade, contrariando o fato de que médias de morte, contágio e ocupação de leitos em #uti​ por #covid19​ lá registradas são piores do que as do #brasil​ e do Estado. 2 – #rubensbelfortjr​., presidente da #academianacionaldemedicina​ veiculou em redes sociais vídeo de alerta ao uso de #tratamentoprecoce​ para a #pandemia​, na contramão das lorotas presidenciais. 3 – O condenado no #mensalao​ #valdemarcostaneto​ foi o único convidado de honra da transmissão de cargo de #flaviaarruda​, do #centrao​, nas solenidades secretas, representando a categoria dos corruptos de carteirinha, mas teve a fotografia apagada pelo #palaciodoplanalto​. 4 – Desgoverno federal paralisa o #iphan​ para liberar vendas de prédios tombados pela especulação imobiliária. #joseneumannepinto​, #diretoaoassunto​. Inté. E só a verdade salvará as nossas vidas.

