Bolsonaro foge de pedras na Escócia

“Bolsonaro ignorou e foi ignorado pelos líderes do G20, particularmente Olaf Scholz,que venceu as eleições na Alemanha – Alemanha! E ficou falando sozinho com Recep Erdogan, da extrema direita da Turquia. Constrangido e calado, ele ouviu do brasileiro que a economia aqui vai bem, ele é muito popular, a Petrobras é um estorvo e a imprensa é culpada de tudo. O jornalista Jamil Chade gravou. Tire suas conclusões”, escreveu Eliane Cantanhêde em artigo no Estadão de domingo 31 de outubro de 2021. Na reunião do G20, em Roma, ele mentiu para líderes, não paticipou de nenhuma reunião bilaeral, foi ironizado pela imprensa (o Corriere della Sera destacou seus seguranças parrudos, que agrediram jornalistas brasileiros. Agora, o Brasil está isolado do resto do mundo, desconfiado, constrangido e envergonhado com sua grosseria.

1.º de outubro de 2021

1, Eliane Cantanhêde resumiu em artigo no Estadão que o presidente Jair Bolsonaro, recebido grosseiramente com estrume à porta de um compromisso em Roma, livrou-se das pedras no encontro do clima na Escócia, mas não do isolamento no G20 em Roma. Por que será, hein

2, Como se explica a informação de que jornalistas da Folha de S.Paulo e da GloboNews tenham sido agredidos ao acompanharem a visita do presidente Jair Bolsonaro a Roma durante a reunião da cúpula mundial

Para Maílson, PEC dos precatórios devia cair

4, Alessandro Vieira vai ao Supremo com notícia-crime contra Alcolumbre e requer investigação sobre suposta rachadinha – Este é o título de notícia publicada no Blog de Fausto Macedo no portal do Estadão que circula hoje. O que motivou esse pedido do senador do Cidadania

5, Haveria, a seu ver, algum motivo razoável para a Polícia Militar do Rio de Janeiro alegar sigilo de 100 anos para evitar a publicação de informações sobre o movimento financeiro do sargento da corporação Ronnie Lessa, acusado de ter assassinado a vereadora Marielle Franco

Brasil precisa de uma Hannah Arendt, diz Dolino