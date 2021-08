Bolsonaro finge pedir impeachment de ministros

O presidente Jair Bolsonaro afirmou sábado que vai apresentar pedido para o Senado abrir processo de impeachment contra os ministros do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. De acordo com Bolsonaro, o pedido será oficializado ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, nesta semana. Em mensagens publicadas por sua conta oficial, o presidente disse apenas que a instauração do processo sobre ambos estaria fundamentada no artigo 52 da Constituição, que estabelece como competência privativa do Senado Federal processar e julgar os ministros do STF por crimes de responsabilidade. O próprio Pacheco já informou que não há chance de dar prosseguimento ao pedido. Mas Bolsonaro está apenas cevando as reses fiéis de seu rebanho incondicional.

Assuntos para comentário na segunda-feira 16 de agosto de 2021

1 – Haisem – Bolsonaro vai pedir abertura de processo de impeachment contra Barroso e Moraes no Senado – Este é o título de uma notícia de anteontem no Estadão. Quais são as causas e as consequências, a seu ver dessa novidade espantosa

2 – Carolina – Categoria nega greve de caminhoneiros anunciada por Sérgio Reis – Esta é a notícia publicada ontem no jornal. O que você tem a dizer sobre o anúncio de golpe feito pelo cantor e seu colega Eduardo Araújo se aproveitando de uma eventual paralisação das estradas

3 – Haisem – Taleban retoma Afeganistão e americanos fogem às pressas – Esta é a manchete de primeira página na edição impressa do Estadão de 16 de agosto de 2021. O que há a dizer sobre essa ameaça à paz mundial pelos radicais do Islã

4 – Carolina – Estados criam emendas em “cheque em branco”– Este é o título de chamada de primeira página no jornal desta segunda-feira. A que conclusão é possível chegar diante dessa notícia de que os exemplos federais não tardam a ser imitados pelos gestores estaduais

5 – Haisem – Bolsonaro é um zero à esquerda, diz Venceslau – Este é o título da edição da semana do Nêumanne entrevista no Blog do Nêumanne no Portal do Estadão. O que o primeiro denunciante de corrupção do PT revelou a respeito das consequências do bolsolulismo para a democracia brasileira

6 – Carolina – Pioneiros e piotários de Brasília, segundo Magno – Este é o título da edição semanal de Dois dedos de Prosa no blog do Nêumanne no Portal do Estadão. Que causos interessantes tem a contar o editor do mais importante blog nordestin sobre experiências dele nos bastidores da política e em viagem de dez mil quilômetros dando voz aos reféns da seca