Bolsonaro fica a serviço do Centrão

Com a popularidade em queda livre, o presidente Jair Bolsonaro fará uma reforma ministerial para fortalecer sua base de sustentação no Congresso e sobreviver às crises. A novidade será a entrada do senador Ciro Nogueira, presidente do “Progressistas”, na Casa Civil. Sem conseguir enfrentar até agora acusações que pesam contra o governo na CPI da Covid no Senado, Bolsonaro vai mudar a articulação política do Palácio do Planalto e desmembrar o Ministério da Economia.Das muitas promessas de campanha descumpridas por Bolsonaro no governo a que menos surpreende é a do esticamento do ministério à medida em que a necessidade de controlar o Congresso aumenta pela gestão desastrada em todos os pontos de seu desgoverno. Na prática, o presidente esvazia o próprio poder e alimenta o de Lira, Nogueira e companhia suja.

Assuntos para comentário na quinta-feira 22 de julho de 2022