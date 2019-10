Bolsonaro fez reforma histórica

Quando a reforma da Previdência deu entrada na Câmara, o projeto do governo de Jair Bolsonaro, de autoria do ministro da Economia, Paulo Guedes, e elaborado pelo assessor Rogério Marinho, tinha uma ambição nunca antes experimentada na História: a economia de R$ 1 trilhão e 200 bilhões. Após passar por dois turnos na Câmara e dois no Senado, a economia caiu para R% 800 bilhões, meio trilhão a menos, mais perto dos R$ 600 bilhões apontados como ideais para evitar que o presidente se reelegesse com os pés nas costas, conforme Paulinho da Força, do Centrão. E não falta quem queira atribuir publicamente o êxito da reforma a Rodrigo Maia, presidente da Câmara, e Davi Alcolumbre, presidente do Senado. É falso. Mil vezes falso. O que o Congresso fez foi desidratar a economia dos gastos públicos em R$ 500 bilhões, como demonstram os frios fatos. Ainda assim, o feito precisa ser comemorado, pois foi uma vitória de todos os brasileiros. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.