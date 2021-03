Bolsonaro faz politicagem com o SUS

1 – Rosa Weber, do STF, sustou uso politiqueiro do SUS pelo presidente da República, mandando reabrir UTIs fechadas pelo Ministério da Saúde de dezembro de 2020 para janeiro de 2021 em São Paulo, Maranhão e Bahia, Estados governados por adversários políticos dele. 2 – O senador Tasso Jereissati disse que “alguém tem que parar esse cara” referindo-se ao péssimo desempenho do presidente no combate à pandemia. 3 – O chefe do governo voltou a defender o tratamento precoce para a covid 19 e atacar cientistas e meios de comunicação que defendem uso de máscara e isolamento social. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

