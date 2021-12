Bolsonaro faz campanha para Moro

1 – #jairbolsonaro reclamou em entrevista de #sergiomoro por este não ter impedido que o Coaf e a Receita Federal “bisbilhotassem a sua vida”. Seu despudor é tal que termina ajudando o ex-juiz. 2 – O presidente da República condecorou a mulher, Michelle, com a grã cruz da ordem de Rio Branco e não se deu ao trabalho de explicar que méritos madame teve e em que ocasiões usará a medalha. 3 – No editorial Almas Gêmeas, o Estadão descreveu como o chefe do Executivo, que se diz Anti Lula, tem ajudado o ex-presidente petista a superar obstáculos para disputar o segundo turno com ele. #joseneumannepinto. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade vai salvar nossas vidas dessa súcia.

