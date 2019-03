Bolsonaro fala a internautas

O presidente Bolsonaro recorreu ao live das redes sociais para se comunicar com os cidadãos e prometeu fazê-lo todas as quintas-feiras à tardinha, dando, assim, mais um passo para sair do isolamento do Palácio. É um passo adiante ao simples uso de sua conta no Twitter e que já tentou fazer antes no café-almoço com jornalistas confiáveis à cúpula federal, convocados por seu porta-voz, general Rêgo Barros, também presente na live. Esse esforço é louvável, mas ainda insuficiente. O próximo passo necessário, a rotina de comunicados do porta-voz na sala de imprensa e entrevistas coletivas na necessidade de comunicações pontuais e mais importantes, só será dado se resolver governar para todos.

Assuntos do comentário da sexa-feira 8 de março de 2019

1 – Haisem – O que você achou da ideia de Jair Bolsonaro comunicar-se semanalmente direto com a cidadania por live de rede social

2 – Carolina – Mourão e Augusto Heleno conseguiram acabar com a impressão de que Bolsonaro subordinou a democracia aos militares em discurso a fuzileiros navais

3 – Haisem – O que mais chama sua atenção na primeira condenação da Lava Jato paulista, e logo a incríveis 145 anos de cadeia

4 – Carolina – Por que Aloysio Nunes procurou o ministro do STF Gilmar Mendes para evitar cumprimento de pena por Paulo Vieira de Souza

5 – Haisem – O que, a seu ver, teria levado a parlamentar mais votada da História, Janaína Paschoal, a dizer que Paulo Preto deve saber muito mais do que já falou até agora e, por isso, corre risco de vida

6 – Carolina – Quais são, a seu ver, as chances de prosperarem as investigações do Ministério Público Federal e da Polícia Federal nos órgãos de controle da República

7 – Haisem – Quais as consequências práticas da perícia médica que decretou que o esfaqueador de Bolsonaro, Adélio Bispo de Oliveira, é doente mental e, portanto, não pode ser apenado penalmente

8 – Carolina – Que aspecto você destacaria na entrevista desta semana no Blog do Nêumanne com Malu Ribeiro, coordenadora do grupo de técnicos da SOS Mata Atlântica que atestou a morte do Rio Paraopeba depois do arrombamento da barragem de rejeitos minerais de Brumadinho