Bolsonaro estrebuchou, mas a CPI começou

O relator da CPI da Covid no Senado, Renan Calheiros, esclareceu, de saída: “Há culpados e eles serão responsabilizados”. E ele será cobrado. Não lhe darei um minuto para respirar antes de ver cumprida essa promessa. E afirmou que sua atuação será “técnica, profunda e despolitizada”. Isso bastou para que os bolsonaristas ficassem em pânico: a deputada Carla Zambelli entrou na Justiça para impedir a atuação do ex-presidente do Senado, mas a liminar do juiz Charles Frazão foi derrubada pelo TRF-1 e mereceu repulsa e revolta entre senadores. Em sua coluna no Estadão, o fundador da Anvisa, epidemiologista Gonzalo Vecina, fez a pergunta que não quer calar diante de tudo o que Bolsonaro fez: “vamos precisar de uma CPI para apurar os responsáveis por esta incúria que custou a vida de milhares de brasileiros?”

Assuntos para comentário da quarta-feira 28 de abril de 2021

1 – Haisem – CPI começa com foco no governo e vai ouvir Mandetta – Este é o título de uma chamada de primeira página da edição impressa do Estadão desta quarta-feira – Você acha que esse ímpeto inicial será mantido ou pode ser que, afinal de contas, ela termine em pizza como de hábito? 2 – Carolina – Chefe da Casa Civil diz que se vacinou sem Bolsonaro saber – Este é o título de outra chamada de primeira página do jornal de hoje. Em que mundo paralelo vive uma administração que se pretende pública para permitir fatos absurdos como este 3 – Haisem – Empresa pode cortar jornada e adiar recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – Esta é a manchete da primeira página do Estadão, Você acha que esse tipo de providência poderá evitar a quebradeira e permitir a retomada da economia quando cessar a pandemia 4 – Carolina – Guedes cede à ala política e faz série de trocas – Este é o título de uma chamada no alto da primeira página do jornal. O que, em sua opinião, o ex-posto Ypiranga para área econômica ainda pode fazer para salvar o próprio emprego ameaçado 5 – Haisem – Moro, suspeito condenado pelo grato e indolente Supremo Tribunal Federal – Este é o título de seu artigo na página A2, de Opinião, do Estadão de hoje. Qual é a tese que você defende neste texto 6 – Carolina – Crianças têm forte perda no ensino de Matemática – Este é mais um título de uma chamada na primeira página do Estadão. O que você tem a dizer sobre essa tragédia pra lá de anunciada na área já combalida da Educação, tornada dramática na pandemia

