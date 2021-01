Bolsonaro erra sempre de propósito

1 – Fala-se muito na incompetência do presidente, o que é verdadeiro, mas nem sempre justifica o fato de ele sempre cometer erros gravíssimos contra o País, fazendo-o com má vontade, má-fé e propositalmente. 2 – Merval Pereira cutucou a chaga do Brasil em sua coluna no Globo, a falta de noção de brasileiros como Neymar, Doria, Covas e Bolsonaro, e ainda ouso adicionar outros, quais sejam, Fux, Carlinhos Maia e dona Michelle. 3 – Relatório sobre Crime Organizado e Corrupção escolheu o chefe do governo personalidade do ano pela promoção do crime organizado e da corrupção. Eureka. 4 – Enquanto muitos países já vacinam, o Brasil comprou 2,4% das seringas que licitou. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

