Bolsonaro entrega País de vez ao Centrão

1 – Ao convidar #cironogueira, do PP de Paulo Maluf, para chefiar a Casa Civil, #jairbolsonaro passou o poder, que ganhou pelo voto, ao #centrao.2 – Cerrado no propinoduto da Odebrecht, o novo chefão do desgoverno responde a 5 processos por corrupção, 2 em sigilo.3 – Francisco Domiciano, amigão de Flavinho e atravessador do contrato bilionário da Covaxin, gastou 80 vezes o que declarou à Receita.#joseneumannepinto. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

