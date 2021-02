Bolsonaro entrega Brasil a corruptos

1 – O presidente entregou o País, que seu governo destroça, a antigos comparsas do Centrão, elegendo Lira, capacho de Cunha, presidente da Câmara, e Pacheco, genérico de Alcolumbre e Renan, do Senado. 2 – Isso favorece a impunidade de Flordelis, acusada de ter mandado matar o marido, Bia Kicis, investigada por participação em atos antidemocráticos, e o PM anônimo que matou Ana Clara, de 5 anos, em Niterói. 3 – O presidente da Câmara defende publicamente o combate à pandemia, mas fez festa com propagação do novo coronavírus, assim como Doria, que foi e voltou de Miami, e Bruno, que provocou a atual expansão do contágio em festa da vitória na eleição e a próxima ao aglomerar no Maracanã em jogo que não deveria ter torcida. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

