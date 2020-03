Bolsonaro entre saúde e economia

Ao contrário de mais da metade do mundo em que grupos políticos antes irreconciliáveis se unem para combater o terrível vírus chinês, no Brasil a pandemia também instalou um pandemônio, em que os líderes concentram seus esforços na batalha eleitoral prevista para 2022. Enquanto alguns governadores insistem no isolamento social como forma de reduzir a velocidade do contágio da doença o presidente da República, Jair Bolsonaro, lançou uma campanha sob o lema O Brasil não pode parar. Isso. um dia depois de o prefeito de Milão admitir publicamente que errou promovendo uma campanha de marketing intitulada Milão não para exatamente quando mais era necessário proibir contatos físicos para evitar a atual situação da Itália, com 62 mil casos e 9 mil mortes, mais do que a China. Mas ele acredita que não há semelhança nenhuma entre nosso Brasil e a Itália de seus ancestrais e que brasileiro não pega nada, como a História tem negado sistematicamente. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

