Bolsonaro enfrenta STF

O presidente Jair Bolsonaro atacou o ministro do STF Alexandre de Moraes várias vezes depois da decisão emanada dele de impedir a posse de seu amigo pessoal e dos filhos (Alexandre Ramagem) na direção-geral da Polícia Federal. Disse que a decisão foi política e feriu a Constituição, mas não citou um dispositivo constitucional para apoiar sua acusação. Em falas mais uma vez recheadas de palavras de baixo calão, o chefe do governo equiparou os dois Alexandres ao afirmar que Moraes só foi para a cúpula do Judiciário por ser amigo de Temer, o que é óbvia mentira. O homem é autor de tratados de Direito Constitucional, professor das Faculdades de Direito da USP e do Mackenzie e secretário dos transportes de Kassab na prefeitura e de Segurança Publica e Justiça no Estado sob Alckmin, antes de ter sido ministro da Justiça de Temer. No currículo de Ramagem destacam-se assessoria parlamentar e segurança do próprio Bolsonaro na campanha. Um abismo os separa. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

