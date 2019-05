Bolsonaro em respeito ao cargo

Bolsonaro não comparecerá às manifestações convocadas para o próximo domingo 26 de maio em (até agora) 60 cidades brasileiras, incluindo capitais e o DF, e recomendará a seus ministros que também mantenham distância prudente dos atos. Diz ainda que o faz isso por respeito ao cargo e responsabilidades. Aliás, o ministro da Cidadania, Osmar Terra, já tinha dito que o governo precisa ficar neutro no caso. Quem sabe, poderá ser um bom primeiro passo para o chefe do governo, enfim, assumir o compromisso feito na posse de governar para todos os brasileiros, e não apenas para seus eleitores ou prosélitos. Isso, contudo, não pode ser interpretado como uma desqualificação dos atos programados, pois, como escrevi em artigo no Blog do Nêumanne, o povo na rua é e será sempre benéfico para a democracia e para o País. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

Para ver vídeo no YouTube clique aqui