Bolsonaro em Davos

No Fórum Econômico Mundial em Davos, o presidente Jair Bolsonaro fez um discurso curto, assertivo e simples, chamando a atenção para o fato de o Brasil ter preservado a Amazônia até hoje, ao contrário dos países ricos. E também para a necessidade da abertura econômica de nossa economia, ainda muito fechada. Mas cometeu o vexame de, além de faltar à entrevista coletiva agendada, impedir que ministros Moro e Guedes fossem. Lá também disse que seu filho Flávio tem de enfrentar os problemas detectados pela Justiça e que só pode lamentar como pai. Pretensões de ser presidente do Senado de Renan Calheiros foram prejudicadas por informação de que propina ao MDB para apoiar Dilma foi paga na residência oficial da presidência da Casa. E será que a delação de Leo Pinheiro, agora homologada, ainda contém a informação sobre Dias Toffoli que a manteve todo tempo adiada?

