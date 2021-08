Bolsonaro é um zero à esquerda, diz Venceslau

1 – Para o economista #paulodetarsovencedslau, #jairbolsonaro só termina seu desastrado governo se for do interesse não de Deus, mas dos milicos. 2 – Na série Nêumanne Entrevista, ele disse que o presidente obrará um milagre: ele, que detesta Lula, votará no petista se disputar com o capitão. 3 – O entrevistado contou que foi torturado pessoalmente pelo coronel Brilhante Ustra no pátio central do Doi-Codi, “fardado e com muita raiva”. #joseneumannepinto. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

