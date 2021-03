Bolsonaro é um mau negócio

1 – O desgoverno de #jairbolsonaro​ é um mau negócio, segundo constatou um empresário lúcido, que atribui a essa evidência as ameaças cada vez mais explícitas do chefão do Centrão, #arthurlira​, sobre a hipótese de a Câmara vir a ser obrigada a ministrar remédios amargos para erros imperdoáveis. 2 – Observadores atentos identificaram autor secreto da denúncia do intendente incompetente #eduardopazuello​, ao sair do #ministeriodasaude​, em que denunciou políticos que lhe pediram “pixulecos”: o chefe dele em pessoa. 3 – Salta à vista a conclusão de que um juiz concursado e probo não pode ser condenado por #carmenlucia​, procuradora sem brilho nomeada para o #stf​ pelo réu, #lula​. 4 – Seis ex-assessores do gabinete do presidente na época de deputado devolveram 90% de seus vencimentos a gestores dos gabinetes de seus filhos #flaviobolsonaro​ e #carlosbolsonaro​ na #alerj​ e na #camaramunicipaldorio​. #diretoaoassunto​. Inté. E só a verdade salvará as nossas vidas.

