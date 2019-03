Bolsonaro e Trump se abraçam

Muita gente criticou a afirmação de Bolsonaro de que, depois de muitas décadas, afinal, um presidente brasileiro em visita aos EUA não é antiamericanista. Para desmenti-lo recorreu-se à cordialidade entre FHC e Bill Clinton e de Lula com Bush e Obama, que o chamou de “man” (cara). O clima de simpatia entre Trump e Bolsonaro é óbvio, mas as semelhanças não param aí. Os dois também compartilham a mesma ideologia, de forma que não se trata mais de um tapinha nas costas ou um beijinho no ombro, mas de um abraço de frente sem hipocrisia nem constrangimentos. Deus permita que isso resulte em participação ativa do governo ianque para ajudar o parceiro reconquistado dos fundos da História a, afinal, debelar a crise que mantém 12,5 milhões de brasileiros ao relento do desemprego. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

