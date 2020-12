Bolsonaro é terrível, diz Vecina

“Não estamos na segunda onda. como na época da gripe espanhola, quando a doença voltou com uma mutação do vírus, mas num repique, num recrudescimento”, atestou o fundador e primeiro presidente da Anvisa, Gonzalo Vecina. O professor da USP e da FGV classificou, em mais um vídeo da série Nêumanne Entrevista, como “terrível” a postura do presidente da República, Jair Bolsonaro, que definiu a covid como “gripezinha”, depois chamou de “maricas” quem se contagiou e recentemente disse que estamos no “finalzinho da pandemia”. Segundo ele, a contaminação começou a cair no Sul e Sudeste por causa do distanciamento social e, aí, houve uma estabilização, mas agora a doença volta com força, porque “as pessoas foram pra rua”. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

