Bolsonaro é sempre capaz de piorar

Em sua live semanal na quinta-feira 21 de outubro, o presidente Jair Bolsonaro leu uma suposta notícia que alertava que “vacinados [contra a Covid] estão desenvolvendo a síndrome da imunodeficiência adquirida [Aids]”. Médicos, entretanto, garantem que a associação entre o imunizante contra o coronavírus e a transmissão do HIV, o vírus da Aids, é falsa e inexistente. Infelizmente, Bolsonaro já ultrapassou todos os limites da competência, da inteligência e da decência no falso exercício do mais alto cargo da administração pública brasileira. Mais infelizmente ainda as instituições não têm demonstrado suficiente higidez para afastá-lo, como necessário. Ontem, à noite, o Facebook derrubou o vídeo, que não está mais disponível nem no Facebook nem no Instagram. A punição é justa, mas insuficiente para o crime.

Assuntos para comentário na segunda-feira 25 de outubro de 2021

1 – Haisen – Bolsonaro enfrenta a mais dura reação a seu governo – Este é o título de chamada publicada na primeira página do portal do Estadão que está circulando. O que ainda lhe resta dizer sobre os limites, ou a falta deles, do presidente da República ao lidar com um assunto já pacificado de tal importância para a saúde do povo brasileiro

2 – Carolina – CPI avalia ampliar lista de investigados antes de votação do relatório – Esta é a manchete principal da página A6 da Editoria Política da edição impressa do jornal de 25 de outubro de 2021. O que, a seu ver, causou essa decisão aparentemente radical dos senadores do chamado G7 da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid

3 – Haisem – Bolsonaro no último degrau da infâmia, diz Renan – Este é o título do vídeo da série Nêumanne Entrevista no Blog do Nêumanne no portal do Estadão que está circulando – Quais são as principais revelações feitas pelo relator da CPI da Covid no Senado nessa conversa

4 – Carolina – Guedes: “Bolsonaro não é populista, é popular; estamos fazendo um esforço para atender quem tem fome” – Este é o título de uma notícia publicada na Editoria de Economia do jornal desta segunda-feira. O que você tem a dizer sobre essa declaração do ministro da Economia

5 – Haisem – Em que as últimas decisões do Executivo e do Legislativo alteraram a velha prática nefasta da compra de votos no Brasil vendida como se fosse nova política pelo bolsonarismo, na sua opinião

6 – Carolina – Linda história de amor e poesia contada por Astier – Este é o título do vídeo da série Dois Dedos de Prosa da semana no blog do Nêumanne no portal do Estadão com o jornalista e poeta Astier Basílio. Para que detalhes dela você chama nossa atenção