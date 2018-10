Bolsonaro e o fascismo

O professor de cências politicas da UFPE Jorge Zaverucha contestou em artigo no Globo acusação de Lula/Haddad de que seu adversário, Jair Bolsonaro, e os 49 milhões de eleitores dele seriam nazistas ou neofascistas. Para justificar esse argumento resumi neste vídeo as diferenças existentes entre os eleitores do candidato do PSL e os asseclas de Mussolini e Hitler na Europa no século passado. Se gostar deste vídeo, por favor, dê um like e se inscreva no meu canal do YouTube para ser avisado dos próximos que vou gravar e publicar.

Para ver o vídeo no Youtube clique no play abaixo: