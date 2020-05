Bolsonaro e o direito de mentir

Operação da PF com buscas e apreensões em casas e escritórios de blogueiros, deputados e empresários bolsonaristas levou o presidente da República a decidir enfrentar o STF com um habeas corpus do ministro da Justiça, André Mendonça, para liberar o ministro da Educação, Abraham Weintraub, de ter de depor. O relator do inquérito das fake news, Alexandre de Moraes, deu cinco dias para este explicar por que chamou os ministros da cúpula do Judiciário de “vagabundos” na fatídica reunião do Conselho de Governo em 22 de abril. o que levou Moraes a lhe imputar crimes de difamação, injúria e contra a segurança nacional. O inquérito visa ao “gabinete do ódio” no Planalto, que o relator suspeita ter uma atividade criminosa. Isso nada tem a ver com a alegação de liberdade de expressão. Ninguém tem o direito de mentir.

Assuntos para comentário na quinta-feira 28 de maio de 2020:

1 – Haisem – Planalto contesta STF após oposição contra fakenews e alvos bolsonaristas – É a manchete do Estadão de hoje. Pelo noticiário do dia, resumido neste título, tudo indica que, controlando Congresso Nacional e Procuradoria-Geral da República, governo só encontra reação na cúpula do Poder Judiciário, não é verdade?

2 – Carolina – Em live com alvos de ação no STF, Edujardo Bolsonaro fala em ‘momento de ruptura’ – este é o principal título da capa do Portal do Estadão hoje. Você encontra alguma razão para a família Bolsonaro reagir com tanta veemência ao Supremo Tribunal Federal

3 – Haisem – O Supremo reage ao arreganho – é o título do principal editorial do Estadão hoje. Que resumo você faria deste texto de impacto

4 – Carolina – Você acha que o ministro da Justiça, André Mendonça, e o procurador-geral da União, Augusto Aras, terem a mesma opinião e a terem mudado radicalmente em relação a suas manifestações anteriores sobre recentes decisões do Supremo Tribunal Federal que põem Jair Bolsonaro e seus filhos em xeque com a Justiça é correto, ou não

5 – Haisem – Bolsonaro sanciona socorro aos Estados e barra reajustes, diz Economia – Este é outro título da capa do Portal do Estadão hoje cedo. Ou seja, Bolsonaro cumpriu o acordo ao selar a paz em reunião com os governadores no último prazo. Esta decisão atenua a guerra política entre os entes federativos ou seria apenas o adiamento da crise política

6 – Shoppings e lojas devem reabrir na capital em junho – este é o título de uma chamada na primeira página do Estadão na edição de hoje. Você acha que a decisão está sendo tomada na hora certa, demorou ou é precipitada