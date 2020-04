Bolsonaro e o direito de ir e vir

Na resposta que o advogado-geral da União, André Mendonça, deu ao ministro do STF Alexandre de Moraes, relator da ação da OAB contra sua postura no combate à pandemia mundial em nome dele, o presidente Jair Bolsonaro, disse que cumpre as recomendações da OMS e do Ministério da Saúde do governo que chefia. Mas ontem mesmo as desafiou ao abraçar e posar para selfies com eleitores violando a proibição do governador do DF de participarem de aglomerações na rua. Segundo ele, apenas exerceu seu direito constitucional de ir e vir. E não perdeu a oportunidade de fazer piada com a morte alheia quando disse que entrara numa farmácia para comprar teste de gravidez a um repórter que lhe perguntou o motivo daquela visita. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.