Bolsonaro e o Coaf

O presidente Jair Bolsonaro disse ontem nos Estados Unidos que continua querendo que o Coaf continue subordinado hierarquicamente ao Ministério da Justiça, mas que respeitará a decisão soberana do Congresso se transferi-lo para o da Economia. É prudente que fale dessa maneira, principalmente com a sequência de derrotas que vem sofrendo nos últimos dias na Câmara, mas talvez ele pudesse argumentar que não faz sentido o Legislativo decidir sobre o compromisso que assumiu com os brasileiros que o elegeram. Este é meu comentário no Estadão Notícias, no Portal do Estadão desde 6 horas de sexta-feira 17 de maio de 2019.

