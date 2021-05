Bolsonaro e o Centrão praticam corrupção

1 – #jairbolsonaro​ e o #centrão​ se associaram na confecção de um #orcamentosecreto​, que custa #R​$3bilhões ao #pagadordeimpostos​, repetindo #truque​ que levou ao #impeachment​ de #dilmaroussef​. 2 – Só #umsexto​ dos mortos na #chacinadojacarezinho​, no #rio​, era de procurados na #operacao​ da #policiacivil​ contra #traficantes​. 3 – Apenas #umaem6​,5 vacinas usadas aqui é da #astrazenecafiocruz​. 4 – “O #brasil​ virou #cemiterio​ e isso não ficará impune”, disse #renancalheiros​, #relator​ da #cpidacovid​ no #senado​. 5 – Não aceito o #pedidodedesculpas​ do #prefeitodorio​, #eduardopaes​, flagrado bebendo e cantando #semmascara​ em #aglomeracao​. #joseneumannepinto​. #diretoaoassunto​. Inté. E só a verdade salvará as nossas vidas.

