Bolsonaro e Maia venceram, PT perdeu

A sessão histórica em que foi votada a reforma da Previdência coroou um trabalho bem-sucedido que não pode deixar de ser creditado ao presidente Jair Bolsonaro e a seu ministro da Economia, Paulo Guedes, responsáveis por seus principais marcos: a economia de R$ 1 trilhão e a fixação de idades mínimas acima das vigentes. Isso foi lembrado com insistência pela oposição de esquerda, particularmente o PT, numa aposta de que esse discurso afundará o adversário que a derrotou na eleição presidencial. Mas também só foi possível pelo trabalho do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e de uma legislatura que, sem dúvida, é melhor do que as anteriores, contrariando aquela lei do dr. Ulysses de que a próxima legislatura sempre será pior do que a anterior. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.