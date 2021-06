Bolsonaro e Lula a favor da corrupção

Em acordo que uniu aliados do presidente Jair Bolsonaro e deputados de oposição ao governo, a Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira, 16, por ampla maioria, projeto que afrouxa a Lei da Impobridade Administrativa. Com um placar de 408 votos a favor e 67 contra, a votação representa mais um passo na tentativa de blindar políticos de investigações, iniciada após a Lava Jato. Considerada por integrantes do Ministério Público e de associações como uma brecha para a impunidade, a proposta segue agora para o Senado. Esta é mais uma das promessas não cumpridas por Bolsonaro, que prefere garantir sua permanência no poder comprando o apoio do Centrão, notoriamente comprometido com a corrupção e que continua sabotando a pauta anticorrupção, com a qual o presidente anunciava ser comprometido.

