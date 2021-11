Bolsonaro e Lira eternizam Brasil velhaco

1 – O acordão Bolsonaro-Lira-Centrão-Terceira Via eternizou e radicalizou a velhacaria do País comprando votos de 312 deputados por R$ 100 bilhões. 2 – A votação em que o calote infinito entrou na Constituição, mercê do relatório de Hugo Motta, foi irregular e está sendo contestada no Supremo. 3 – O PSDB de Eduardo Leite e Aécio Neves aderiu ao bolsonarismo em sua descida ao inferno com o PDT, que deixou Ciro Gomes sem pai nem mãe. #joseneumannepinto. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade vai nos salvar.

