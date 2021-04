Bolsonaro e Kajuru são sem-vergonha

1 – Conversa ao telefone com #jairbolsonaro​, divulgada por #jorgekajuru​, revela interferência do #presidentedarepublica​ e de um #senador​ no direito garantido pela democracia às minorias, a instalação da #cpidapandemia​, que já conta com assinaturas necessárias. 2 – Atitude de @luisrobertobarroso mandando o #presidentedosenado​, #rodricopacheco​, instalá-la apenas segue a #constituicaodarepublica​, que é seu dever de membro do #supremotribunalfederal​. 3 – Tom belicoso e desrespeitoso dos dois interlocutores na conversa divulgada quebra o #decoro​ e é passível de #impeachment​ para ambos. 4 – Tortura e assassinato de #henryborel​, de 4 anos, pode ter sido o começo do fim da impunidade do vereador #jairojunior​, e a mãe do menino, #moniquemedeiros​, corre sério risco de vida na prisão. #joseneumannepinto​. #diretoaoassunto​. Inté. E só a verdade salvará nossas vidas.

