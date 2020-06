Bolsonaro é cúmplice de Weintraub

O presidente Jair Bolsonaro foi coadjuvante de um vídeo postado em redes sociais do protagonista Abraham Weintraub anunciando a demissão deste do Ministério da Educação e sua indicação para uma diretoria brasileira no Banco Mundial, em Washington, EUA, com salário de 100.000 reais por mês, pago por todos nós, pois se trata de um emprego público brasileiro. E providenciou que o ato só fosse publicado em edição extra do Diário Oficial na manhã de hoje quando o ex desembarcou e recebeu tratamento especial por usar passaporte diplomático de ministro, com isso, burlando ordem do governo norte-americano de proibir entrada de pessoas originárias ou com passagem pelo Brasil. Essa manobra foi feita enquanto os ministros da Justiça, André Mendonça, da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira, e da Advocacia-Geral da União, José Levi Amaral Júnior levavam um aceno de paz ao ministro Alexandre de Moraes, do STF. Tramoia capaz de figurar em armações do “Anjo”. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

