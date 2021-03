Bolsonaro e comparsas a favor do caos

1 – Prefeito bolsonarista de Caxias, Washington Quaquá Reis, sabotou a vacinação em sua cidade convocando maiores de 60 anos para tomarem doses de que não dispunha, formando fila aglomerada de até 7 quilômetros. 2 – Presidente do Cidadania denuncia cumplicidade de ministros em risadas dadas pelo presidente e Tarsísio na live de quinta-feira 4 . 3 – Relatório do auxílio emergencial de Márcio Bittar no Senado mantém privilégio de militares, como é regra no atual governo dito democrático. 4 – PT e Centrão conspiram contra a Lei da Ficha Limpa, na maior vitória da corrupção desde a descoberta do Brasil. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

