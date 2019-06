Bolsonaro e a reeleição

Ao contrário do que foi dito e repetido por aí, Bolsonaro não contrariou nenhuma promessa eleitoral ao declarar, como o fez quinta-feira, na Marcha para Jesus no dia de Corpus Christi, que, se não houver uma boa reforma política, ele abrirá mão de se candidatar à reeleição e não a disputará. Foi exatamente isso o que disse, com outras palavras, é claro, na entrevista invocada ao Jornal Nacional durante a campanha. A diferença é que agora as chances de ele conseguir uma reforma política de um Congresso que não o apoia nem em causas menores, com as quais também se comprometeu na campanha, caso, por exemplo, do tratado sobre armas, são ínfimas. Difícil acreditar que a convocação de uma Constituinte exclusiva ou de candidaturas majoritárias avulsas, sem partido, tais como propostas pelo professor da USP Modesto Carvalhosa, seja aprovada. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

