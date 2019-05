Bolsonaro e a queda do PIB

No dia em que foi anunciada a retração do PIB em 0,2%, jogando no chão nossas melhores expectativas da possibilidade de uma retomada do crescimento para destravar a economia e reduzir o total trágico de desempregados, o presidente Jair Bolsonaro disse que “não existe governo bom com economia ruim.” É verdade. Reconheceu no mesmo discurso que houve quem votou nele por ser o “menos ruim, ou melhor o menos pior”. Essa constatação da realidade poderá levá-lo ao bom caminho de começar, no fim do quinto mês de gestão a, enfim, governar para todos, não apenas para seus apoiadores desde o começo da campanha, mas também pelos que o sufragaram por exclusão e até mesmo os que não votaram nele e hoje o combatem. Este é o primeiro passo de uma caminhada que corrigirá o rumo para a redenção de nossa Pátria assustada com o quadro que se desenha como nosso destino. Direto ao assunto. Inté. Só a verdade nos salvará.

Para ver o vídeo no YouTube clique aqui