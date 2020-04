Bolsonaro e a OMS

Ontem o diretor-presidente da OMS, Tedros Adhanon Gheybresus, cobrou dos Estados nacionais programas urgentes de socorro a desempregados, autônomos e assalariados de baixa renda para enfrentar as medidas que atingem a produção da economia na guerra contra a pandemia que abala o mundo. Hoje cedo Jair Bolsonaro aproveitou encontro com repórteres para comemorar o apoio da maior autoridade sanitária do mundo a sua obsessão em encerrar isolamento social em que estão brasileiros de vários Estados por iniciativa dos governadores. Gheybresus teve de vir a público esclarecer que em nenhum momento ele o tinha apoiado, E o tal do isolamento vertical só para idosos e pessoas com doenças crônicas mantidas em suas casas continua sendo um samba de uma nota só do presidente, sem nunca ter sido levado à prática. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

Para ver vídeo no YouTube clique aqui