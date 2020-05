Bolsonaro e a lilberdade de expressão

O presidente Jair Bolsonaro, seus filhos Eduardo e Carlos, seus blogueiros financiados e seus empresários financiadores defendem suas mentiras “sobre” (como dizem, apesar de o correto ser o contrário, sob) o pretexto de exercerem liberdade de expressão. É a pior das mentiras. O que eles querem mesmo é o monopólio de expressão, com a agravante de qualquer um que o elogie ser submetido a insultos do pior calão só por terem elogiado (na certa por engano, como aconteceu comigo) uma vez na vida. O chefe do Poder Executivo cometeu estelionato eleitoral ao prometer em campanha combater o PT e a corrupção e adotar práticas de uma nova política. Mas está sendo fiel a seu passado de 30 anos de parlamentar, em que prestou homenagens a milicianos que empregava nos gabinetes da família, disse que gostaria de ver no Brasil um governo similar ao de Chávez na Venezuela (e está tentando) e Genoíno e Aldo Rebelo, guerrilheiros comunistas no Araguaia. no governo do “companheiro” Lula, em quem confessou ter votado no segundo turno. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

Para ver vídeo no YouTube clique aqui