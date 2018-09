Bolsonaro e a fraude nas urnas

Sempre nos períodos eleitorais alguns candidatos denunciam a possibilidade de fraudes nas urnas eletrônicas os prejudicarem. No entanto, nos quatro anos entre as eleições os partidos políticos que dominam o Poder Legislativo e ocupam cargos poderosos no Executivo não tomam nenhuma atitude para fazer aprovar leis que, de fato, impeçam a interferência indesejável de fraudes na coleta e contagem de votos no sistema eletrônico, que é obviamente frágil, como comprovam ações invasivas de hackers em sistemas cibernéticos teoricamente mais infensos a vírus, como o Pentágono. Do leito do hospital em vídeo Bolsonaro voltou ao assunto e à impressão do voto, tema favorito da direita. Este é meu comentário no Estadão Notícias, no Portal do Estadão desde 6 horas da segunda-feira 17 de setembro de 2018.

