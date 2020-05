Bolsonaro dribla Alexandre

O presidente Jair Bolsonaro deu um drible da vaca no ministro do STF Alexandre de Moraes, que, em decisão monocrática, o impediu de nomear seu ex-segurança Alexandre Ramagem na direção-geral da Polícia Federal indicando de surpresa o braço direito deste na Abim, Rolando Alexandre de Souza, e o empossando em solenidade clandestina no Palácio do Planalto uma hora depois da publicação da nomeação no Diário Oficial. E ainda levou dois prêmios de lambujem: o ministro Marco Aurélio Melo sugeriu ao presidente Dias Toffoli que não permita novas decisões monocráticas como as recentes em casos envolvendo outros poderes, leia-se o Executivo. Toffoli espalhou aos quatro ventos sua indignação contra Alexandre, Celso de Mello, Fux e Barroso, que também tomaram providências contra o substituto de Lula em seu generoso coração. Em troca tem a felicidade de ver no Ministério da Justiça no lugar do inimigo do PT Moro seu servo de confiança, Mendonça. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

