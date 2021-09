Bolsonaro dificulta punição a fake news

O presidente Jair Bolsonaro assinou na segunda-feira, 6, medida provisória com o objetivo de endurecer as regras para a remoção de conteúdos de redes sociais no País. A MP altera o Marco Civil da Internet, lei criada em 2014, para evitar a “remoção arbitrária e imotivada” de perfis e de conteúdos das redes, segundo divulgou a Secretaria de Comunicação (Secom) do Planalto. A publicação da medida ocorre na véspera dos atos a favor do governo marcados para 7 de setembro e representa um aceno de Bolsonaro à sua militância digital, que tem sido alvo de remoção de conteúdos que propagam informações falsas. E também para favorecê-lo em inquéritos autorizados pelo ministro do STF e do TSE Alenxandre de Moraes, relator de inquéritos sobre suspeitas de divulgação de fake news pelo gabinete do ódio do Planalto.

Assuntos para comentário da terça-feira 7 de setembro de 2021