Bolsonaro deve favor a Noronha

O presidente Jair Bolsonaro, que, na posse do ministro da Justiça, André Mendonça,disse que tem com o presidente do STJ, João Otávio de Noronha, “amor à primeira vista”, deve um favor. Este mandou transferir o guarda-livros da famiglia Bolsonaro da prisão para casa. E, na mesma canetada, dada em plantão no recesso do Judiciário, determinou idêntico destino à mulher dele, Márcia Aguiar, embora ela ainda estivesse, então, foragida. No habeas corpus, a defesa de Queiroz pediu a conversão da prisão preventiva em domiciliar. Os advogados citaram o estado de saúde do amigo do presidente e o contexto de pandemia e criticaram fundamentos da medida autorizada pela Justiça. Noronha decidiu estender a prisão domiciliar para a mulher dele para que ela possa lhe dispensar as atenções necessárias”. Não é fofo?

Assuntos para comentário de sexta-feira 10 de julho de 2020:

1 – Presidente do STJ manda Queiroz para prisão domicilar – este é o título de uma chamada no alto da primeira página da edição imprensa do Estadão hoje. O que você acha que levou o ministro João Otávio de Noronha a esta decisão, que, por sinal, já era esperada

2 – ‘Vida nova’: após cerco a gabinete do ódio, Carlos avalia se mudar para Estados Unidos ou Brasília – este é o título de uma notícia dada com destaque na edição de hoje do Portal do Estadão. Quais são as justificativas para o filho 02 do presidente Jair Bolsonaro anunciar esta mudança

3 – Cobrado, governo se exime de desmate da Amazônia – esta é a manchete de primeira página do Estadão de hoje. Quem você acha que acredita nesta versão oficial tentando contrariar dados da realidade

4 – Toffoli ordena que Lava Jato apresente dados à PGR – é outro título de chamada de primeira página do Estadão. O que, a seu ver, justifica esta decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal

5 – Investidor estrangeiro vê como irreal promessa de Guedes sobre privatizações – é o título de notícia dada com destaque na capa do Portal do Estadão hoje. Qual a explicação que você acha que pode dar sobre esta descrença

6 – Em artigo na edição de hoje do Estadão, o ex-comandante do Exército general Eduardo Villas Bôas escreveu que “nós carecemos de um projeto nacional”. Você ´pode nos explicar, por favor, o que ele quis dizer com isso