Bolsonaro desmoraliza o Exército

1 – #jairbolsonaro levou #eduardopazuello a #comicioilegal no #rio e ambos cometeram #crimes de três tipos: #eleitoral, #sanitario e #militar; o chefe do #exercito abriu investigação a respeito, mas foi proibido pelo #presidentedarepublica de divulgar o feito, interferência indevida. 2 – Pediatra #mayrapinheiro, #secretariadegestao do #ministeriodasaude, mentiu sobre #tratecov e #cloroquina e desmentiu #exministrodasaude a respeito da data em que o #ministeriodasaude foi informado sobre o colapso de #oxigenio em manaus. 3 – Empresa que representa a #pegasus no #brasil saiu da #licitacao de #equipamentoespiao devido à interferência indevida de #carlosbolsonaro, que irritou os comandantes militares. #joseneumannepinto. #diretoaoassunto. Inté. E só a verdade salvará as nossas vidas.

