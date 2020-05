Bolsonaro desafia democracia

Ao aderir a dois atos exigindo “intervenção militar com Bolsonaro”, com Ato 5 para fechar Congresso e STF, e não condenar agressões a profissionais de saúde em protesto silencioso e jornalistas que faziam no exercício da profissão, o presidente Jair Bolsonaro dirimiu dúvidas de que se dispõe a, no mínimo, limitar o exercício da autonomia garantida pela Constituição de instituições. que podem impor limites ao poder presidencial. Ao liderar a marcha sobre o STF para pressionar seu amigo Dias Toffoli a ceder a seu capricho contra isolamento social para conter velocidade do contágio da covid-19 num momento crítico de aumento de número de casos e de óbitos, avançou além de qualquer limite sem que nenhum dos ditos guardiões do Estado de Direito tenha impedido sua invasão, como disse que faria o desembargador Walter Maierovitch a respeito da inércia covarde desses frouxos. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

