Bolsonaro demoliu o Estado brasileiro

1 – Além de crimes relatados na #cpidacovid, tais como #recusarvacinas, #combaterisolamentosocial e #ridicularizarousodemascaras, #jairbolsonaro está destruindo as bases em que se assentam as #instituicoes do #estadobrasileiro, tais como #exercito, #saudepublica e o #itamaraty. 2 – Essa afirmação foi evidenciada no #depoimento mentiroso, inseguro e desrespeitoso do #exchanceler #ernestoaraujo à #cpidacovid no #senadofederal. 3 – O #brasil é a sétima #economia entre #74paises que mais gastam com a #casta dos #marajas do #servicopublico, sob cuja escravatura vivem os cidadãos comuns #pagadoresdeimpostos. 4 – O #trataraco ou #bolsolao, #orcamentoclandestino de #3bilhoes, não foi preparado no #congressonacional, mas na #secretariageraldapresidencia, então sob a chefia do #generalluizeduardoramos, atual #chefedacasacivil. Leia meu #artigo no #blogdoneumanne no #portaldoestadao, intitulado #acelebracaodasmiliciasporbolsonaro.

