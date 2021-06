Bolsonaro delatou Barros aos irmãos Miranda

1 – A #internet só noticia agora o que ainda não aconteceu: a queda a queda do ainda #presidentedarepublica, que sempre atribuiu ao filho #002 a vitória eleitoral em #2018 e que até hoje governa para a #famiglia e a #nuvem de militantes no #computador. 2 – Tudo isso resulta na revelação mais importante de todas as que foram trazidas até agora pela #cpidacovid no #senado: a #revelacao do #deputadoluizclaudiomiranda da conexão que faltava no #escandalodecorrupcao da #comprasuperfaturada da #vacina indiana #covaxin: #franciscoemersonmaximiano, da atravessadora #precisamedicamentos e #ricardobarros, líder do #governo na #camara, e era a pena que faltava no #quebracabecas do caso. #joseneumannepinto. #diretoaoassunto. Inté. E só a verdade salvará as nossas vidas.

Para ver vídeo no YouTube clique aqui