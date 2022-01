Bolsonaro de novo na polícia

1 – O #stf deu prazo até 28 de janeiro para o presidente #jairbolsonaro ir à #policiafederal dar explicações sobre vazamento de invasão de hackers no sistema de computação do #tse. 2 – O ex-ministro da Educação Abraham Weintraub confessou que o presidente reuniu o ministério antes de assumir para contar que o filho Flávio respondia a inquérito no TJ/RJ. 3 – A juíza Cássia Foley recusou pedido do advogado Wilson Kuressawa para a Justiça do Distrito Federal e Territórios processar Bonner por ter propagado vacinação no Jornal Nacional. #joseneumannepinto. Direto ao Assunto. Inté. E só a verdade vai salvar nossas vidas.

