O presidente Jair Bolsonaro não entende de nada, mas se mete em tudo. Mudou a superintendência da PF no Rio para proteger filhos e amigos. E derrubou o ministro da Saúde, Nelson Teich, 28 dias após ser nomeado, porque este, médico bem-sucedido, resistiu a autorizar tratamento da covid-19 com cloroquina, segundo pesquisadores sérios inócua no tratamento e com graves efeitos colaterais.