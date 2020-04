Bolsonaro dá cargos ao centrão

O presidente Jair Bolsonaro jogou a nova política, em nome da qual se elegeu, na lata de lixo e, apesar de dizer em comício contra democracia no Dia do Exército à frente do QG do Exército que não se dispunha a negociar, já negocia há muito tempo com chefões de organizações criminosas partidárias trocando cargos públicos federais por apoio na Câmara dos Deputados. Ao contrário de Dilma, cujo processo de impeachment foi aberto pelo arqui-inimigo Eduardo Cunha, ele imitou seu antecessor, Michel Temer, negociando votos do PTB, prometendo recriar Ministério do Trabalho para Roberto Jefferson, corrupto e delator do mensalão, do PP do arquicorrupto Paulo Maluf e agora presidido por Ciro Nogueira, e do PL de Valdemar Costa Neto, em prisão domiciliar por furto.

Assuntos para comentário da quarta-feira 22 de abril de 2020: