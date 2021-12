Bolsonaro dá bom dia a cavalo

Bolsonaro fez campanha para Moro, ao dizer: “ele não fez nada para que Coaf e Receita não bisbilhotassem minha vida e a dos brasileiros “Seu despudor é tal que termina ajudando o ex-juiz. Tiro ao alvo no próprio pé. O presidente da República condecorou a mulher, Michelle, com a grã cruz da ordem de Rio Branco e não se deu ao trabalho de explicar que méritos madame teve e em que ocasiões usará a medalha. E ainda mandou: “Sai, Alexandre”. Ou: “Doeu no coração ver Daniel Silveira preso”. Outras pérolas: “Não vou dizer que o governo não tem corrupção, porque a gente não sabe, não era o que dizia e sabe, porque faz” ; e. “seu Estado é o cacete (para Dória) ou “Reale Jr. está embalsamado.Parece o Tutancâmon ofensas sem nexo”. Minha avó dizia que “quem fala muito dá bom dia a cavalo”. Mesmo sendo artilheiro.

1 – Haisem – Bolsonaro faz campanha para Moro – Este é o título de notícia de destaque na editoria de Política do portal do Estadão neste 10 de dezembro de 2022. Como você recebe mais uma torrente de disparates do presidente da República num dia de idéias infelizes em frases absurdas

2 – Carolina – Decreto prevê mais transparência, mas permite sigilo de beneficiados – Este é o título de uma chamada de primeira página da edição impressa do jornal nesta sexta-feira. Em sua opinião, cada vez mais no governo federal predomina o brocardo de que o segredo é a alma do negócio, é isso

3 – Haisem – Aprovado alívio de encargo de 17 setores empresariais – Este é mais o título de uma chamada de primeira página do Estadão de hoje. Quais são as suas impressões da reedição dessa medida adotada para evitar a disparada do desemprego num momento em que a economia ainda é afetada pela pandemia da Covid-19

4 – Carolina –Um ano depois, 16 são presos por tortura e morte no Rio– Este é o título da chamada de primeira página do jornal do dia. O que você tem a comentar a respeito de mais esse crime bárbaro cometido pelas quadrilhas do crime organizado na cidade mais violenta do País

5 – Haisem – Para ser vice de Lula, Alckmin pode ir para o Solidariedade – Este é o título de outra chamada de primeira página do Estadão que está circulando. O que, a seu ver, justifica essa novidade inusitada na campanha eleitoral do ano que vem

6 – Carolina – Simone Tebet: “Não esquecemos o que o PT fez, mas isso não impede o diálogo” – Este é o título da página A16 da Editoria de Política do jornal. Que chances o MDB do dr. Ulysses Guimarães tem, a seu ver, de entrar na disputa pra valer por uma candidatura viável da terceira via