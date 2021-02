Bolsonaro compra a Câmara e dá a réu

1 – Governo distribuiu R$ 3 bilhões em emendas parlamentares para garantir espetacular vitória do réu Lira, discípulo de Cunha, líder do Centrão e réu por corrupção, e garantiu blindagem para si próprio e os filhos em investigações da PF e do MP-Rio. 2 – De condestável da República derrotado Maia volta à insignificância de uma votação quase insuficiente para ser deputado pelo Rio. 3 – Posto Ypiranga do presidente na economia, Guedes virou “o ministro que prometia” em duro editorial do Estadão. 4, Kim Kataguiri, Alexandre Frota, Jorge Kajuru e Lasier Martins falaram a verdade, mas discursos não foram noticiados. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

