Bolsonaro como Dilma e Temer

Congelamento do preço do Diesel por determinação de Bolsonaro, cancelando aumento anunciado pela Petrobrás, deu prejuízo de 32 bilhões no patrimônio da empresa, em valor de mercado, como aconteceu antes no governo Dilma, e atropelou a economia liberal de Paulo Guedes, o “Posto Ipiranga”, que sequer foi informado. A altitude foi tomada para atender à chantagem dos caminhoneiros, que puseram o Brasil de joelhos, como aconteceu há um ano na gestão Temer. No Twitter, a deputada Janaína Paschoal constatou que o PSL, partido dela e do presidente, está ficando igual ao PT. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.